رياضة | عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم ريال مدريد القوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم ريال مدريد القوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسئولو ريال مدريد الإسباني، في بيان رسمي عن إصابة النجم الإسباني لوكاس فاسكيز الجناح الأيمن للفريق.

وذكر الريال في نص بيان النادي الملكي حول إصابة اللاعب كالآتي: "أظهرت الفحوص الطبية التي أجريت للاعب لوكاس فاسكيز اليوم، من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد، انه يعاني من كسر في السلامية البعيدة بالإصبع الكبير في قدمه اليسرى، سيتم تقييم تطور حالته".

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وكانت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، قد أكدت أن إصابة فاسكيز جاءت نتيجة سوء حظ، حيث قرر مهاجم الفريق الملكي القيام بعمل إضافي في صالة الألعاب الرياضية الخاصة بالفريق، قبل أن يسقط أحد الأوزان على قدمه ويسبب كسر إصبعه الأكبر بالقدم اليسرى.

وبإصابة فاسكيز، انضم وافد جديد لمستشفي الريال، والتي تضم أسينسيو ورودريجيز بجانب اللاعبين الذين تعافوا مؤخرا من الإصابة.