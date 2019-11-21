شكرا لقرائتكم مدرب الإسماعيلى: الفوز بمباراة الذهاب على الجزيرة لا يكفى الصعود... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى للإسماعيلى، للاعبيه، أن الفوز بثنائية على استاد الاسماعيلية أمام الجزيرة الإماراتى لا يكفى لضمان التأهل للدور التالى، مطالبا بضرورة نسيان نتيجة مباراة الذهاب.

وأضاف ميودراج للاعبيه: أنا المباراة صعبة خاصة أمام فريق كبير وخطير على ملعبه مثل الجزيرة الإماراتى، الذى سيقاتل لصنع ريمونتادا بلقاء العودة.

ومن المقرر أن يعلن ميودراج قائمة فريقه التى تتوجه للإمارات فجر السبت المقبل لمواجهة الجزيرة بالبطولة العربية، حيث تدخل معسكر مغلق عقب مران اليوم .

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وحقق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، وتنتظره موقعة حاسمة على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى فى 26 نوفمبر بمباراة العودة.