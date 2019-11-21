شكرا لقرائتكم طقطق يشارك فى مران المصرى بعد انتهاء مهمته الدولية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان مفتاح طقطق قد انضم لمعسكر بلاده منذ 10 أيام ماضية خاض فيها المنتخب الليبى لقاءين أمام تونس وخسره برباعية وتنزانيا وفاز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير التونسية .
ويستعد المصرى لخوض مباراة الجولة الأولى من المجموعة الأولى للنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتى تجمعه بمضيفه نواذيبو الموريتانى والمقرر إقامتها فى الأول من ديسمبر المقبل بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.
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