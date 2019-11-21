شكرا لقرائتكم طقطق يشارك فى مران المصرى بعد انتهاء مهمته الدولية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك مفتاح طقطق فى مران المصرى البورسعيدى صباحي اليوم الخميس، بعد عودته من تونس عقب مشاركته في مباراة منتخب بلاده امام تنزانيا والتي انتهت بفوز المنتخب الليبي 1/2.

حرص ايهاب جلال على عدم رفع الحمل البدني للاعب الذي خاض بعض التدريبات البدنية قبل الخضوع لجلسات الاستشفاء.

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كان مفتاح طقطق قد انضم لمعسكر بلاده منذ 10 أيام ماضية خاض فيها المنتخب الليبى لقاءين أمام تونس وخسره برباعية وتنزانيا وفاز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير التونسية .

ويستعد المصرى لخوض مباراة الجولة الأولى من المجموعة الأولى للنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتى تجمعه بمضيفه نواذيبو الموريتانى والمقرر إقامتها فى الأول من ديسمبر المقبل بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.