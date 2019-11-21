رياضة | 5 مكاسب حققها المنتخب الأولمبي بأمم أفريقيا للناشئين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 مكاسب حققها المنتخب الأولمبي بأمم أفريقيا للناشئين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق منتخب مصر الأولمبي العديد من المكاسب الهامة بعد مشاركته المميزة والناجحه ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، خاصة بعد التأهل لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو العام القادم 2020، عقب الفوز الكبير على منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي ضمن مباريات نصف نهائي كأس بثلاثيه دون رد.

وينتظر منتخب مصر الأولمبي مباراة قوية فى نهائي البطولة أمام منتخب كوت ديفوار الأولمبي، على ستاد القاهرة الدولى مساء الجمعه بعد فوز كوتديفوار على غانا بركلات الترجيح بينماةفازت مصر على منتخب البافانا بافانا.

مكاسب حققها المنتخب الأولمبي

1_ ثقة الجماهير

نال المنتخب الأولمبي ثقة جماهير كرة القدم النصرية، بعد الأداء الرائع منذ إفتتاح البزولة أمام منتخب مالي والفوز بهدف، وزادت الجماهير والمساندة فى مباراة تلو الأخري، لتقام مباراة نصف النهائي أمام جنوب إفريقيا بتواجد 80 ألف متفرج بستاد القاهرة لمساندة منتخب مصر ومساعدته للوصول لأولمبياد طوكيو 2020.

2_ وجود جيل جديد للكرة المصرية

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قدم المنتخب الأولمبي حيل جديد للكرة المصرية بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، بعد ظهور جميع اللاعبين بشكل رلئع خلال البطولة وإثبات أنفسهم، أمثال رمضان صبحي قائد مصر ومصطفى محمد مهاجم المنتخب الأولمبي ونادى الزمالك وعبدالرحمن مجدي لاعب المنتخب الأولمبي والإسماعيلي وأسامة جلال مدافع إنبي وأحمد رمضان بيكهام لاعب الجونة وكريم العراقي لاعب المصري وأكرم توفيق لاعب الجونة وأحمد فتوح لاعب الزمالك، وجميع اللاعبين قدموا بطولة رائعه.

3_ أول منتخب يفوز ب 4 مباريات متتاليه

حقق منتخب مصر الأولمبي الفوز بالثلاث مباريات بدور المجموعات من بطولة أمم افريقيا، على كل من مالى بهدف ثم غانا بثلاثيه مقابل هدفين ثم علي منتخب الكاميرون بهدفين لهدف ثم الفوز فى النباراة الرابعه بدور نصف نهائي على منتخب جنوب إفريقيا بثلاثيه دون رد، وأصبح الفراعنه هم أول منتخب يفوز بأربع مباريات متتاليه بالبطولة الإفريقية، ولم يخسر أو يتعادل المنتخب جتى الوصول للمباراة النهائية أمام كوتديفوار.

4_ شوقي غريب ينجح بإمتياز مع الفراعنه

حقق شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي نجاح كبير بعدما وصل بالمنتخب لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو العام القادم، والوصول للمباراة النهائية وأصبح المنتخب تحت قيادته على بعد خطوة واحدة من التتويج باللقب للمرة الأولى فى تاريخ مصر، مما سيجعل شوقي غريب يحقق إنجاز تاريخي إذا فازت مصر على كوتديفوار، ويعد شوقي غريب أحد أبرز المدربين المصريين فى تاريخ كرة القدم المصرية، بعدما حقق برونزية كأس العالم للشباب عام 2001 وكان مدرب عام مع المدير الفني السابق لمنتخب مصر حسن شحاتة وحقق ثلاث ألقاب لبطولة كأس الأمم الإفريقية أعوام 2006-2008-2010 وقام بتدريب المنتخب الأول من قبل عام 2015.

5_ إستفادة المنتخب الأول من عناصر الأولمبي

نجاح منتخب مصر الأولمبي لم يقتصر فقط على ذلك بل سيكون لمعظم اللاعبين دور كبير خلال الفترة القادمة مع المنتخب الأول والذى يقوده حسام البدري المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر، بعدما حقق المنتخب الأولمبي نجاحات كبري تحت قيادة شوقي غريب وأفرز العديد من اللاعبين الشباب الواعدين القادرين على تمثيل المنتخب الأول.