شكرا لقرائتكم خبر عن المطوع يقترب من عمادة لاعبي العالم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

بات المهاجم الكويتي بدر المطوع قريباً من كسر رقم المصري أحمد حسن الذي يملك في رصيده 184 مباراة دولية، كأكثر لاعبي العالم مشاركة دولية (عميد اللاعبين) المسجل في سجلات الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأصبح المطوع قريباً من عمادة لاعبي العالم في حال استمرار مشاركته الدولية مع منتخب بلاده بعد أن ارتفع عدد مبارياته الدولية إلى 179 والتي كان آخرها أمام نيبال يوم أمس الأول ( الثلاثاء) في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأسي العالم 2022 وآسيا 2023، وليقترب اللاعب من انتزاع لقب عميد نجوم العالم في الفيفا قريبا في نهاية العام الحالي بمشيئة الله بعد أن أصبح الآن وصيفاً للاعبي العالم.

من جانبه قال المؤرخ الكويتي حسين البلوشي الموثق للمباريات الدولية في منطقة الخليج العربي للاتحاد الدولي للفيفا: «تبقى أمام النجم بدر المطوع 6 مباريات قادمة فقط، ويكسر بعدها رقم النجم المصري السابق أحمد حسن، ليدخل بعدها تاريخ الكرة العالمية، و أن اللاعب إذا شارك في جميع مباريات كأس الخليج العربي القادمة التي ستحتضنها العاصمة القطرية الدوحة الشهر الجاري فإن أمامه فرصة عظيمة لتحقيق هذا الإنجاز» .

يذكر أن بدر المطوع لعب 181 مباراة دولية، ألغى الفيفا منها مباراتين لعدم اشتراط الدولية فيهما، وهما أمام إيران والأردن.