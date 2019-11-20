الامارات | راتب مورينيو في توتنهام ضعف بوكيتينو «المقال»!

شكرا لقرائتكم خبر عن راتب مورينيو في توتنهام ضعف بوكيتينو «المقال»! والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن الراتب الذي سيتقاضاه البرتغالي جوزيه مورينيو بعد أن تعاقد نادي توتنهام الإنجليزي معه لتدريب الفريق خلفا للأرجنتيني بوكيتينو.
وقالت الصحيفة، اليوم، إن «مورينيو سيحصل على 15 مليون جنيه إسترليني ضعف ما كان يتقاضاه بوكيتينو».
وكان بوكيتينو الذي أقيل من منصبه بسبب النتائج السيئة الأخيرة في الدوري الإنجليزي يتقاضى (7.5 مليون جنيه استرليني)، فيما تم الإعلان عن مورينيو مدرباً لـ«السبيرز» على الرغم من العروض الكثيرة التي وصلته من أندية روما وبنفيكا وليون، وأندية صينية.
وكالات
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