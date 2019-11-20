شكرا لقرائتكم خبر عن جوزيه مورينيو.. رهان إدارة السبيرز للعودة لمنصات التتويج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد 12 ساعة تقريبًا من خبر الإطاحة بالمدرب ماوريسيو بوكيتينو، الذي انتهى عمله مع الفريق بالإقالة بعد خمس سنوات ونصف السنة تقريبًا من العمل الكبير مع توتنهام، أعلن النادي اللندني تعيين المدرب البرتغالي المحنك، جوزيه مورينيو، في قيادة الفريق.

وكانت إدارة توتنهام تحت المجهر من قبل العالم أجمع بعد القرار الجرئ وغير المتوقع من شريحة كبيرة من المتابعين بإنهاء عمل «بوكيتينو»، الذي حول توتنهام من مجرد فريق وسط أو منافس على التأهل إلى المسابقات الأوروبية، إلى عضو دائم ضمن فرق القمة الـ4 خلال السنوات الـ4 الأخيرة ومنافس على لقب الدوري، بجانب المنافسة في دوري الأبطال والوصول للمرة الأولى في عهد المسابقة إلى النهائي، في الموسم المنصرم.

وكان التحدي الأكبر لإدارة توتنهام هي استبدال المدرب، الذي قدم فترة ناجحة على الجانب الفني لكنه لم يترجم هذا النجاح الفني إلى ألقاب في ظل غياب الألقاب عن توتنهام منذ 11 عامًا.

ولم تخيب إدارة توتنهام التوقعات وانتدبت واحد من أكبر وأشهر المدربين في تاريخ اللعبة، وهو البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي سبق له التدريب في الكرة الإنجليزية في 3 فترات، 2 منهما في العاصمة لندن وبالتحديد مع الغريم التقليدي لتوتنهام، تشيلسي، بجانب آخر فتراته في إنجلترا مع الشياطين الحمر، نادي مانشستر يونايتد.

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ويمتلك «مورينيو» خلال مسيرته 25 لقبًا، من بينهم لقبين لدوري الأبطال، ثلاثة للبريميرليج، اثنين للدوري الإيطالي، واحد للدوري الإسباني، واثنين للدوري البرتغالي.

وينضم البرتغالي لفريق لم يحقق اي ألقاب منذ عام 2008 (لقب كأس رابطة المحترفين)، ولم يعرف توتنهام طعم لقب الدوري منذ انطلاق البريميرليج عام 1992، ولم يتوج بلقب الدوري تحت أي مسمى منذ عام 1961.

ويأتي «مورينيو» إلى توتنهام وهو المدرب الذي هزم السبيرز في 13 مناسبة مختلفة في جميع البطولات، وهم الخصم المفضل للبرتغالي على مدار مشواره التدريبي (ليفربول الثاني: 12).

ويمتلك مورينيو خبرات عريضة في البريميرليج لتكون أول أسباب انتداب إدارة النادي (الذي يحتل حاليًا المركز الرابع عشر في جدول الترتيب بعد مرور 12 جولة) للمدرب البرتغالي الذي يمتلك نسبة انتصارات 62.3% في تاريخ المسابقة خلال ولاياته في تشيلسي ومانشستر يونايتد، محققًا 190 فوزًا من إجمالي 305 مباراة مع الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيكون أمام البرتغالي (56 عامًا) فرصة لإثبات أن إمكانياته كمدرب لم تتراجع، وذلك بعد نهايتين سيئتين له مع تشيلسي في عام 2015 ومع مانشستر يونايتد في 2018، وسيكون ذلك عبر بوابة فريق مليء بالمواهب الشابة وأسماء كان هو شخصيًا يتطلع لضمها خلال فترتيه الأخيرتين مع تشيلسي واليونايتد، وعلى رأس هذه الأسماء هاري كين، داني روز، إيريك داير، وكريستيان إريكسن. بجانب النجوم المميزين في توتنهام مثل الكوري هيونج مين سون، الفرنسي تانجاي ندومبيلي والبرازيلي لوكاس مورا.

بيان إدارة توتنهام بعد تعيين «مورينيو» تحدث مطولًا عن الألقاب الكبرى التي حققها البرتغالي، وهو ما تحتاجه الإدارة والنادي وتنتظره من البرتغالي المخضرم في قادم السنوات (عقد البرتغالي الحالي ممتد حتى صيف 2023).