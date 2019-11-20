شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ وعدلي يسبقان بعثة الأهلي إلى تونس للترتيب لمباراة النجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، وسمير عدلي المدير الإداري بالنادي إلى تونس يوم 24 نوفمبر الجاري للترتيب لمباراة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر في دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يطمئن عبد الحفيظ وعدلي على تنفيذ الترتيبات التي جرت خلال الأيام الأخيرة بالتنسيق مع السفارة المصرية في تونس واتحاد الكرة التونسي.

ويسبق عبدالحفيظ وعدلي، بعثة الأهلي بـ24 ساعة، وهو الإجراء المتبع في مواجهات الفريق الأول لكرة القدم التي تقام خارج مصر.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري في الدوري العام، وبعدها مباشرة تتوجه بعثة الفريق إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر على استاد رادس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.