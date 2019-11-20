شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ وعدلي يسبقان بعثة الأهلي إلى تونس للترتيب لمباراة النجم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، وسمير عدلي المدير الإداري بالنادي إلى تونس يوم 24 نوفمبر الجاري للترتيب لمباراة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر في دوري أبطال أفريقيا.
ومن المقرر أن يطمئن عبد الحفيظ وعدلي على تنفيذ الترتيبات التي جرت خلال الأيام الأخيرة بالتنسيق مع السفارة المصرية في تونس واتحاد الكرة التونسي.
ويسبق عبدالحفيظ وعدلي، بعثة الأهلي بـ24 ساعة، وهو الإجراء المتبع في مواجهات الفريق الأول لكرة القدم التي تقام خارج مصر.
ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري في الدوري العام، وبعدها مباشرة تتوجه بعثة الفريق إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر على استاد رادس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الحفيظ وعدلي يسبقان بعثة الأهلي إلى تونس للترتيب لمباراة النجم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.