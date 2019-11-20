شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. المنتخب الاولمبي يصل مقر إقامته وسط فرحة التأهل للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل، منذ قليل، منتخب مصر الاولمبي إلى مقر إقامته بأحد فنادق القاهرة، وسط احتفالية من الجماهير المتواجدة أمام الفندق، بعد نجاح المنتخب فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وكان منتخب مصر الأولمبي قد فاز على جنوب أفريقيا بثلاثية نظيفة فى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما، ونجح التأهل فى أولمبياد طوكيو 2020.

وتقام المباراة النهائية للبطولة مساء الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة، بين منتخب كوت ديفوار ومنتخب مصر، لتحديد المركزين الأول والثاني، بينما يلعب منتخب جنوب أفريقيا مع منتخب غانا لتحديد المركزين الثالث والرابع، والمنتخب الذي سيصاحب الفراعنة والأفيال في الأولمبياد المقبلة.