مدرب الأهلي السابق يختار هذا الثلاثي للانضمام للمنتخب الأولمبي في طوكيو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي، الثلاثي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، وأحمد حجازي مدافع ويست برومتش الإنجليزي، ومحمد الشناوي حارس مرمي الأهلي، للمشاركة مع المنتخب الاولمبي في أوليمبياد طوكيو 2020. وكان منتخب مصر الأولمبي قد فاز على جنوب أفريقيا بثلاثية نظيفة في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، ونجح التأهل في أوليمبياد طوكيو 2020 . Advertisements أشاد محمد يوسف في تصريحات لقناة تايم سبورت بشوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عقب التأهل إلى أولمبياد طوكيو، مؤكداً أن شوقي غريب شوقي غريب اجتهد ونجح في تحقيق هدفه، كما أن علاقته مع اللاعبين علاقة أسرية وهذا ساهم بشكل كبير في التأهل وتحقيق حلم التأهل إلى الأولمبياد. وتقام المباراة النهائية للبطولة مساء الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة، بين منتخب كوت ديفوار ومنتخب مصر، لتحديد المركزين الأول والثاني، بينما يلعب منتخب جنوب أفريقيا مع منتخب غانا لتحديد المركزين الثالث والرابع، والمنتخب الذي سيصاحب الفراعنة والأفيال في الأولمبياد المقبلة.

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