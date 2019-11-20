الإسماعيلي يعدد مكاسب ودية المقاصة قبل مواجهة الجزيرة

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وواصل حديثه :”المباراة كانت فرصة مناسبة لتجربة العديد من الأمور الفنية والخططية، وتجهيز كل اللاعبين للفترة المقبلة ، لافتًا إلى أنها جاءت أمام فريق منظم وقوى من النواحى البدنية بشكل كبير، وهو ما يعد استكمالاً للتصاعد فى المستوى قبل مواجهة الجزيرة”.
ويحل الإسماعيلى ضيفًا على بطل الإمارات يوم 26 نوفمبر الجارى لحساب جولة الإياب من دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.
واستكمل السلحدار: "الجهاز الفنى اطمأن على حالة اللاعبين، وكذلك الدفع بالعناصر التى كانت بعيدة عن المباريات قبل فترة التوقف وهو ما يحقق مكاسب فنية مميزة سوف تنعكس بشكل عملى على الفريق خلال الفترة المقبلة".
وأشاد السلحدار بالمستوى الذى يقدمه اللاعبون خلال التدريبات والمباريات الودية، إلى جانب حالة التركيز الشديدة فى ظل إدراك الجميع لأهمية المرحلة المقبلة وضرورة الوصول إلى أفضل مستوى قبل مواجهة بطل الإمارات.
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