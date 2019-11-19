شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم المنتخب الأوليمبي يتضامنون مع معاذ عمارنة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 حلق شباب منتخب مصر الأولمبي بالذهاب لنهائي كأس أمم أفريقيا تحت ٢٣ والتأهل لأولمبياد توكيو ٢٠٢٠، وعلى الرغم من هذا لم ينسى اللاعبون بمشاعرهم العربية ما يحدث من أحزان كبيرة في فلسطين وضربها المتواصل من دولة الإحتلال.

وعقب نهاية المباراة تضامن كلا من عمار حمدي وأسامة جلال ومصطفى محمد وأخرين مع المصور الفلسطيني "معاذ عمارنة"، الذي تعرض لفقع عينه جراء إصابته بنيران الاحتلال الاسرائيلي أثناء عمله الصحفي. جدير بالذكر أن مصر الأوليمبي، قد تأهل للأولمبياد ونهائي الكان عبر ثلاثية نارية في شباك ضيفه البافانا با فانا جنوب أفريقيا.

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