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إصابة نجم الزمالك في مواجهة تونس وغينيا الإستوائية

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الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

فرجاني ساسي

تعرض فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك المصري ومنتخب تونس، لإصابة خلال المشاركة مع نسور قرطاج في مواجهة غينيا الإستوائية بالجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.

إصابة فرجاني ساسي 

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وشهدت الدقيقة 59 من لقاء تونس وغنيا الإستوائية في الجولة الثانية من التصفييات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 سقوط ساسي أرضًا وشكواه من إصابة في العضلة الضامة، ليضطر منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس لتبديله.

تونس تتفوق على ليبيا في الجولة الأولى 

وكان منتخب تونس قد نجح في التفوق على ليبيا بأربعة أهداف لواحد في مباراة الجولة الأولى، قبل أن يتوجه لغينيا الإستوائية لخوض اللقاء الثاني.

بطولات تونس في  الكان 

وفي سياق متصل سبق لمنتخب تونس، التتويج باللقب القاري مرة واحدة عندما استضافت البطولة على أرضها في 2004 وهي المرة الوحيدة تاريخياً التي تمكن فيها نسور قرطاج من حصد اللقب الأفريقي.

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