شكرا لقرائتكم خبر عن ويلز تنتهي الشوط الأول على هنجاريا بهدفيز وتضمن العبور والان مع التفاصيل

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 انتهت منذ لحظات فعاليات الشوط الأول من مباراة ويلز والمجر بتقدم الأول هدفين نظيفين، ضمن لقاءات الجولة العاشرة من تصفيات يورو ٢٠٢٠، خلال المباراة المقامة الآن على ملعب "كارديف".

وسجل هدفي الشوط الأول والمباراة، حتى اللحظة اللاعب ارون رامزي الدقيقة ١٥و٤٥. بتلك النتيجة المؤقتة يضمن ويلز العبور وحجز مقعد رسمس بنهائيات الأمم الأوروبية ٢٠٢٠ بفارق بضع نقاط عن ضيفه العنيد.

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