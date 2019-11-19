تعادل السعودية والبارغواي صفر-صفر وديا









اسماء السيد - تعادل المنتخب السعودي مع ضيفه البارغوياني صفر-صفر الثلاثاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في مباراة دولية ودية في كرة القدم في إطار استعدادات السعودية لكأس الخليج "خليجي 24" التي تنطلق الثلاثاء المقبل في الدوحة.

وخاض المنتخب السعودي المباراة في غياب سبعة لاعبين من الهلال الذي يستعد لمواجهة أوراوا ريد دايموندز الياباني في إياب الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا الأحد المقبل، لكنها كانت فرصة لمدربه الفرنسي هيرفيه رونار للوقوف على جاهزية اللاعبين بصفة عامة والتعرف عن قرب على مستويات بعضهم لاسيما الذين لم يحظوا بالفرصة الكافية خلال المباريات الماضية ومنحهم فرصة المشاركة خلال الشوط الثاني الذي شهد 6 تغييرات.

ولم يرق الشوط الأول للمستوى المأمول حيث انحصر اللعب في وسط الملعب وغابت الفرص الخطرة باستثناء كرة واحدة سددها لاعب وسط نيوكاسل الانكليزي ميغل الميرون وتصدى لها فواز القرني ببراعة (32).

وأجرى رونار تغييرين دفعة واحدة مطلع الشوط الثاني بهدف تنشيط خطي الوسط والهجوم، حيث أشرك تركي العمار وهارون كمارا بدلاً من يحيى الشهري وعبدالله الحمدان.

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وسدد العمار كرة قوية من حافة المنطقة أمسكها حارس مرمى بوتافوغو البرازيلي روبرتو جونيور فرنانديز (54)، وردت العارضة تسديدة تصدت لكرة فيديريكو سانتاندير قبل أن تعود لألميرون الذي سددها بقوة بعيداً عن المرمى (59).

وشكلت تحركات ألميرون خطورة على المرمى حيث سدد كرة قوية تصدى لها فواز القرني على دفعتين (71)، ورأسية لمهاجم سانتوس البرازيلي ديرليس غونزاليز مرت بجانب القائم (81)، فيدا أنقذ حارس مرمى البارغواي منتخب بلاده من هدف محقق عندما أبعد تسديدة قوية لمختار علي بصعوبة الى ركنية (83).

ملخص المباراة: