شكرا لقرائتكم عمرو السولية يعلن وفاة جده عبر تويتر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن عمرو السولية نجم النادى الأهلى والمنتخب الوطنى عن وفاة جده عبر صفحته على "تويتر". وكتب السولية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر :" جدى في ذمة الله". الجدير بالذكر أن عمرو السولية ارتدى شارة قيادة النتخب الوطنى للمرة الأولى فى تاريخه الكروي في مباراة جزر القمر التي انتهت بالتعادل السلبى.



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