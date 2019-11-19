الشقيقان هازارد يقودان تشكيل بلجيكا امام قبرص 

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الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 الشقيقان هازارد Advertisements يلتقي بعد قليل المنتخب البلجيكي نظيره المنتخب القبرصي في اطار منافسات تصفيات يورو ٢٠٢٠ المجموعة التاسعة ، والتي ضمنت بلجيكا اول بطاقة للتأهل من المجموعة .

ويدخل المدرب البلجيكي مارتنيز تشكيل المباراة علي النحو التالي :. حراسة المرمي : مينوليه خط الدفاع : الديرفيلد -دينايير-كوباات خط الوسط : كاراسكو -تيليمنس-هازارد-فاناكن خط الهجوم : ايدين هازارد- دي بروين - بينكي ويحتل المنتخب البلجيكي صدارة المجموعة التاسعة برصيد ٢٧ نقطة بعد ضمان تأهله رسميا الي يورو ٢٠٢٠ يسعي اليوم للحفاظ علي الصدارة وإتاحة الفرصة لبعض اللاعبين للمشاركة ، ويحتل المنتخب القبرصي المركز الرابع ب١٠ نقاط .

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