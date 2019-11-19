أهداف مباراة بوروندي والمغرب في تصفيات أمم أفريقيا

انتصر منتخب المغرب خارج قواعده على نظيره البوروندي بثلاثة أهداف دون رد ضمن مباريات اليوم في الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2021.

المنتخب المغربي أراد مصالحة أنصاره بعد التعادل المخيب للآمال أمام موريتانيا على ملعب مولاي عبد الله في الرباط نهاية الأسبوع الماضي.

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وشهد اللقاء إعادة توظيف نجم بوروسيا دورتموند “أشرف حكيمي” كجناح أيمن، ما ساعده على صناعة العديد من الفرص المؤكدة للتسجيل بالإضافة لإحرازه لهدف في الدقائق الأخيرة من مرتدة.

وأظهر منتخب المغرب تحسنًا كبيرًا على مستوى صناعة الألعاب وتهديد المرمى تحت قيادة مدربه البوسني الجديد “وحيد خليلوزيتش”، كما ظهر تناغمًا بين لاعبي الوسط لم يعهده عشاق المغرب منذ مباريات تصفيات كأس العالم 2018 مع هيرفي رونار.

أهداف المغرب أمام بوروندي

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الهدف الأول نصير مزراوي

الهدف الثاني يوسف نصيري

هدف الثالث أشرف حكيمي