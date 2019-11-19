بث مباشر | مشاهدة مباراة العراق والبحرين في تصفيات كأس العالم 2022

مشاهدة مباراة العراق ضد البحرين فيكأس العالم 2022 .. بث مباشر عبر الخليج 365 يلتقي المنتخب العراقي بشقيقه البحريني بسلطنة عمان مساء الثلاثاء، لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس آسيا وكأس العالم 2022 بقطر. وتحتل العراق صدارة المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، بينما البحرين حصدت ثمانية نقاط في المركز الثاني. البث المباشر “الكتابي” لحظة بلحظة “قم بعمل ريفريش للصفحة لمشاهدة أحدث التفاصيل أول بأول” أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة العراق ضد البحرين ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2022.

المباراة تقام على استاد عمان الدولي بسلطنة عمان

الأجواء رائعة وسط حضور جماهيري جيد في الملعب الذي يتسع إلى 15 ألف متفرج

تشكيلة العراق “حميد – أحمد ابراهيم – ناطق -مهاوي – درغام – عطوان – سولاكا – مهند علي – همام – بايش – راسان”

تشكيلة البحرين “سيد جعفر – سيد باكر – الهيام – الهزاع – بوقامار – سيد ضياء – الحردان – يوسف هلال – جاسم الشيخ – المالود “

1″ الحكم السنغاوري يطلق صافرة البداية بين المنتخبين العربيين

8″ بووووووم تصويبة صاروخية عراقية من لاعب الدراويش الإسماعيلي المصري “همام طارق” تعلو المرمى



الهدوء يُسيطر على الأجوار وسط حذر وخوف كبير من كلا المنتخبين

42″ البحرين تطالب بالحصول على ركلة جزاء بعد لمسة يد على العراق داخل منطقة الجزاء .. ولكن الحكم يرى أنها لم تكن متعمدة

انتهاء الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي 0-0

انطلاق الشوط الثاني بنفس التشكيلة باستثناء تغير عراقي واحد بإخراج “إبراهيم بايش” والدفع بصفاء هادي

46″ تصوووووويبة عراقية قوية تعلو عارضة الحارس البحريني سيد جعفر

49″ هجمة راااااائعة للعراق وإنقاذ مبهر من مدافع البحرين هزاع أمام قدم ميمي .. أسود الرافدين دخلوا الشوط الثاني بقوة وضغط هائل

69″ مخالفة بحرينية على مشارف منطقة الجزاء تذهب سدى إلى خارج الملعب

78″ تصويبة من العراقي عطوان تذهب في الشباك الخارجية لمرمى البحرين

84″ أووووووووووووه كادت العراق أن تخطف الثلاث نقاط ولكن قائم محمد سيد جعفر وقف حائلاً أمام تصويبة علاء عباس

الحكم يشير إلى ثلاث دقائق وقت ضائع .. ومخالفة خطيرة للمنتخب العراقي على حدود منطقة الجزاء

شجار غير مقبول بين اللاعبين على أرضية الميدان .. ومخالفة العراق تذهب بدون خطورة

انتهااااااااااء المباراة بنتيجة التعادل السلبي 0-0

العراق يرفع رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة .. والبحرين ترفع رصيدها إلى تسع نقاط في الوصافة

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