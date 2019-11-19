منتخب سوريا يعبر الفلبين ويواصل مشواره المذهل في تصفيات مونديال 2022

واصل المنتخب السوري مشواره المذهل في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بإضافة ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده بعد الفوز على الفلبين بهدف دون رد، في إحدى مباريات اليوم بالتصفيات المزدوجة لكأس العالم وكأس أمم آسيا مساء اليوم الثلاثاء 19-11-2019.

أنهى المنتخب السوري الشوط الأول متقدمًا في النتيجة بهدف دون رد سجله لاعب نادي الجيش السوري “ورد سلامة” في الدقيقة 23 من المباراة التي أقيمت على ملعب آل مكتوم في مدينة دبي الإماراتية مثلها مثل مباراة الجولة الماضية أمام الصين (التفاصيل هنا).

وحاول المنتخب السوري تحسين مستوى أداء خطه الأمامي بعدما فشل في تسجيل المزيد من الأهداف، وقام بعدة تغييرات في الشوط الثاني بهدف تأمين النتيجة.

وأجرى المدير الفني لمنتخب سوريا “إبراهيم فجر” أول تغييراته في هذه المباراة عند الدقيقة 71 حين دفع بالعائد من الإصابة “عمر خريبين” بدلاً من هداف هذه التصفيات “عمر السومة”.

Advertisements

وبعد أربع دقائق من التغيير، دفع بلاعب نادي الوسط العراقي “نصوح النكدلي” بدلاً من لاعب نادي الجيش السوري “محمد المرمور”.

ورغم تلك التحركات ظل الوضع كما هو عليه، ليكتفي المنتخب السوري بهدف يتيم في هذه المباراة، إلا أنه ساعده على تعزيز صدارته في المجموعة الآسيوية الأولى برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات متتالية، بفارق 8 نقاط عن الصين الثانية والتي لعبت 4 مباريات.

وتراجع المنتخب الفلبيني بعد هذه الخسارة إلى المركز الثالث برصيد 7 نقاط من 5 مباريات، ما سمح لمنتخب جزر المالديف للتقدم في المركز الرابع برصيد 6 نقاط بعد الفوز على جوام المتذيلة من دون أي نقطة.

ومن المعروف أن هناك مرحلة ثالثة وأخيرة في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم، ويتأهل إليها مباشرة أول منتخبين من كل مجموعات.