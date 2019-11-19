البرازيل تفوز بعد صيام 

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

نجح المنتخب البرازيلي في الرجوع الي نغمة الانتصارات مجددا بعد فوزه اليوم وكسر حاجز نتائجه السلبية منذ فوزه ببطولة كوبا أمريكا الأخيرة وحقق الفوز على نظيره الكوري الجنوبي بثلاثية نظيفة ودياً.



ولم يتذوق المنتخب البرازيلي الفوز في اخر خمس مباريات خاضها وهي حصيلة اللافوز الأسوأ منذ عام 2012 حيث تعادلت في ثلاث مباريات وخسرت مبارتين قبل أن تفوز على كوريا.

يعاني المنتخب البرازيلي منذ اصابة نجمه نيمار جونيور لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ، حيث تلقي المنتخب اخبارة سارة بعودة نيمار الي صفوف المنتخب بعد صراع طويل مع الاصابة .