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شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات مثيرة لمدرب البرازيل ضد ميسي والان مع التفاصيل
الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
صرح مدرب منتخب البرازيل تيتي لصحيفة ماركة الاسبانية ؛ ميسي أفضل من بيليه؟ بيليه لا يقارن بأحد وكل من يريد عقد مقارنة بينه وبين رياضي آخر لا يعرف شيئًا".
وأضاف: "ميسي غير عادي، ولكن تألقه في إطار البشر، أما بيليه فهو من كوكب آخر، وتألقه تخطى المعايير الطبيعية".
وتابع: "لا أقول هذا لأنني برازيلي، ولكني أتحدث لأنني رأيت قصة بيليه، وحجم تألقه والعروض التي كان يقدمها، بالإضافة إلى جودته على المستوى الفردي وتميزه في اللعب بالرأس ومدى قوته، أنت كصحفي إذا كنت تريد البحث عن عيب لديه، فلن تجد".
الجدير بالذكر ان في مباراة السوبر كلاسيكو بين البرازيل والارجنتين في المملكة العربية السعودية الرياض قد حدث مشادة كلامية بين ميسي وتيتي
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