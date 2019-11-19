الامارات | لجنة الانضباط تعتبر العين فائزا على الظفرة 3-صفر في كأس الخليج العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الانضباط تعتبر العين فائزا على الظفرة 3-صفر في كأس الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد في دبي برئاسة المستشار سعيد الحوطي، اعتبار فريق العين فائز بثلاثة أهداف نظيفة على الظفرة في مباراتهما الأخيرة ضمن الجولة الخامسة في كأس الخليج العربي بسبب عدم التزام الظفرة بالعدد المقرر لمشاركة الفئة المستثناة من أبناء المواطنات، علما أن العين فاز في المباراة بهدفين دون رد وصعد الى الدور ربع النهائي في البطولة، وقررت اللجنة أيضا استدعاء اطراف مباراة فريقي مسافي ودبا الفجيرة ضمن الجولة الماضية لدوري الدري الأولى من إداريين وحكام للاستماع الى افاداتهم في جلستها المقبلة المقررة الثلاثاء المقبل في اعقاب الشكوى التي تقدم بها نادي مسافي ويطالب فيها بإعادة المباراة وتحميل اتحاد الكرة النفقات المالية المترتبة على ذلك، فيما غرمت اللجنة نادي الوحدة 30 الف درهم لحصول لاعبيه على ستة إنذارات في مباراة الفريق أمام عجمان في الجولة الماضية لكأس الخليج العربي.

وقال نائب رئيس اللجنة المتحدث الرسمي المستشار حمدان الزيودي في تصريحات صحافية" بحثت اللجنة أيضا الشكوى المقدمة من وكيل اللاعبين عمر الصادقي ضد الجزيرة ومطالبته بتنفيذ حكم سابق قضى بسداد مبلغ 611 الف و500 درهم لصالح اللاعب محمد عايض ، إذ تقرر إلزام نادي الجزيرة بسداد المبلغ قبل جلسة اللجنة الثلاثاء المقبل".