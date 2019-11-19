منتخب الكويت يتغلب على نيبال في التصفيات المؤهلة لكأسي العالم واسيا

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حقق منتخب الكويت الوطني اليوم الثلاثاء الفوز على نظيره النيبالي ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لبطولة كأس العالم (قطر 2022) وكأس آسيا (الصين 2023) بهدف نظيف.
وسجل هدف (الازرق) في المباراة التي اقيمت على ملعب (تشانغ لي ميثانغ) في مملكة بوتان بدر المطوع في الدقيقة 28 بعد مراوغة مميزة ومجهود فردي.
وبهذا الفوز رفع منتخب الكويت رصيده الى 10 نقاط محافظا على وصافته في المجموعة الثانية.
وتضم مجموعة الكويت في هذه التصفيات منتخبات استراليا والاردن والصين تايبيه والنيبال.
وخاض (الازرق) اربعة مباريات في هذه المجموعة فاز خلالها على النيبال في مباراة (الذهاب) بنتيجة (7-0) وتعادل مع الاردن بنتيجة (1-1) وخسر من استراليا بنتيجة (0-3) وفاز على الصين تايبيه بنتيجة (9-0).
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