شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. شاهد أحمد غانم سلطان "بيدرب" حازم إمام فى الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد أحمد غانم سلطان نجم الزمالك السابق مع حازم إمام نجم القلعة البيضاء فى صالة الجيم اليوم من أجل إجراء بعد التدريبات اليومية التى يحرص الثنائى على إجرائها.

ويعد أحمد غانم سلطان أحد أبناء نادى الزمالك الذين تألقوا مع الفريق الأبيض فى مركز الظهير الأيمن خلال السنوات الماضية، حيث شارك بصفة أساسية مع العديد من المدربين الذين تعاقبوا على تدريب أبناء ميت عقبة.

كما يعد حازم إمام من المواهب الكروية النادرة فى الكرة المصرية التى تألقت فى الزمالك وخاض رحلة احتراف ناجحة فى الملاعب الإيطالية، واستقال من عضوية اتحاد الكرة بعد أخفاق المنتخب الوطنى فى بطولة الامم الأفريقية 2019 التى أستضافتها مصر خلال الصيف الماضى ، ويعمل حاليا محللا فنيا فى قنوات أون سبورت وتايم سبورتس.