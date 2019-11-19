شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. شاهد أحمد غانم سلطان "بيدرب" حازم إمام فى الجيم والان مع تفاصيل الخبر
كما يعد حازم إمام من المواهب الكروية النادرة فى الكرة المصرية التى تألقت فى الزمالك وخاض رحلة احتراف ناجحة فى الملاعب الإيطالية، واستقال من عضوية اتحاد الكرة بعد أخفاق المنتخب الوطنى فى بطولة الامم الأفريقية 2019 التى أستضافتها مصر خلال الصيف الماضى ، ويعمل حاليا محللا فنيا فى قنوات أون سبورت وتايم سبورتس.
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