ميدو: رحيل البدري "عبث" .. واللاعبون ظهروا بدور "الكومبارس"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

حلل أحمد حسام ميدو، المدير الفني الحالي لفريق مصر للمقاصة، تعادل المنتخب الوطني مع جزر القمر بعدة تغريدات على تويتر.

وسقط المنتخب الوطني في فخ التعادل مع جزر القمر بدون أهداف في المباراة التي جرت الاثنين ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

وكتب ميدو عبر حسابه على تويتر: "منتخب مصر الأول سيء جدًا ولكن الحديث عن رحيل البدري عبث!! يجب ان يحصل البدري على فرصته كامله وان نبعد منتخب مصر عن اجواء تصفية الحسابات الشخصية. منتخبنا سيتحسن وسنتأهل لكاس الأمم ووقتها سيكون عند البدري من الخبرات الكافية مع الفريق للظهور بشكل جيد خلال البطولة ان شاء الله."

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وأضاف: "بدلا من الحديث عن رحيل البدري يجب أن نبحث لماذا وصل لاعبينا لهذا المستوى…تلاحم المواسم الماضية بشكل مستمر منع جيل كامل من التطور بشكل طبيعي وأضر اللاعبين بدنيا بشكل كبير!!اصرار المسؤولين علي لعب الدوري بدون جماهير أظهر اللاعبون بدور "الكومبارسات" بدلا من أن يكونوا أبطالا."

وأكمل: "أطالب المسؤولين باتخاذ قرار سريع بعودة الجماهير لملاعبنا بأسرع وقت ممكن…غياب الجماهير عن الملاعب مشهد لا يليق بمصر العظيمة…٢ـ السبب الرئيسي في تدهور مستوى منتخبنا هو التأجيلات المزيفة بدون داعي للدوري وهو ما يؤدي في النهاية إلى تلاحم المواسم وهو السبب الرئيسي في تدمير اللاعبين."

واختتم: "هل سمعتم عن شيء اسمه الخمول التدريبي؟ المدرب مثل اللاعب مثل الطبيب مثل أي وظيفه عندما لا يمارس مهنته لأكثر من سنه يصاب بالخمول ويحتاج إلى وقت حتى يصل لأفضل مستوى فني له! هذا ما أصيب به حسام البدري بعد ان عمل في منصب اداري لأكثر من سنه وواثق انه سيتحسن عندما يحصل على وقت مع الفريق."