شكرا لقرائتكم خبر عن 19 مباراة تُثير القلق في الأهلي بعد إصابة ديانج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من القلق تسيطر على الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، قبل استئناف بطولة الدوري العام، بعد انتهاء الأجندة الدولية بانتهاء ارتباطات المنتخبين الأول والأوليمبي.

وأبدى فايلر انزعاجه من ضغط المباريات بعد استئناف الدوري، حيث من المنتظر أن يخوض الأهلي 19 مباراة رسمية سواء محليًا أو أفريقيًا في مدة لن تتخطى الـ57 يومًا، حيث يخشي فايلر من تأثير الإرهاق على اللاعبين من ناحية وزيادة معدل الإصابات من ناحية أخرى خاصة بعد إصابة اليو ديانج لاعب وسط الفريق بتمزق في العضلة الضامة، والذي كان من المتوقع أن يشارك كأساسي مع الأهلي في المباريات المقبلة كبديل لحمدي فتحي، ولكنه تعرض لإصابة اثناء تواجده مع منتخب بلاده الأولمبي، حيث أثبتت الأشعة أنها عبارة عن تمزق في العضلة الضامة تحتاج لفترة علاج لن تقل عن 3 أسابيع، وبخلاف إصابة ديانج وحمدي فتحي يعاني الأهلي أيضًا من غيابات أخرى بداعي الإصابة ومنهم محمود متولي وكريم نيدفيد، وتأكد غياب اليو ديانج عن مواجهة الجونة في الدوري العام، كما يوجد صعوبة في تجهيز اللاعب لمواجهة النجم الساحلي في بطولة دورى أبطال افريقيا لعدم اكتمال شفائه في وقتها، كما يتوقع الجهاز الطبي للفريق الأحمر.