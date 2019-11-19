شكرا لقرائتكم خبر عن البياوي يختبر 20 لاعباً أمام الاتفاق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

أشرك مدرب فريق العدالة ناصيف البياوي ما يقارب 20 لاعباً في المواجهة الودية التي جمعته بفريق الاتفاق وانتهت بالتعادل الإيجابي (1/‏1) في اللقاء الودي الذي جمعهما على ملعب نادي الاتفاق بالدمام، الذي يأتي ضمن البرنامج الإعدادي المعد من قبل المدير الفني للعدالة التونسي نصيف البياوي في معسكر الفريق بالمنطقة الشرقية في فترة التوقف الحالية التي يشهدها الدوري بسبب مشاركات المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 وكأس الخليج العربي.

وعمد الجهاز الفني العدلاوي خلال اللقاء لإشراك أغلب اللاعبين على مدار الشوطين للوقوف على مستوياتهم جميعاً.

من جهته، أبدى المدرب التونسي ناصيف البياوي سعادته بالعودة للتدريب في الدوري السعودي للمحترفين عبر بوابة نادي العدالة، وقال: «فريق العدالة يعتبر من الفرق المميزة بالمملكة وهو أحد فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويسعى لأن يكون في مركز مناسب جدا بحكم أن هذه المشاركة الأولى للفريق بين الكبار، فالطموحات كبيرة، وهذا حق مشروع، وأسعى جاهدا لتحقيق تلك الطموحات وإسعاد كل محب للنادي، وعقدنا العزم لأن يتميز بين الفرق وتحقيق النتائج الإيجابية والمستويات العالية والبقاء بين الكبار، وبالطبع سيتحقق ذلك بإذن الله تعالى بتضافر وتعاون الجهود في الفريق كاملا من إدارة وجهازين إداري وفني وجماهير، فكلها عوامل للنجاح».

وأشار إلى أنه بحكم متابعته للدوري فإن العدالة قدم مستويات مميزة في الجولات التسع الماضية مع المدرب السابق التونسي أسكندر القصري، وللأسف الفريق تعثر في بعض المباريات بسبب جزئيات بسيطة، والفريق قادر على خطف أكثر قدر من النقاط، وبإذنه تعالى سنحاول لتجاوز هذه الجزئيات ونستطيع خطف النقاط، والتقدم في الدوري، لافتًا إلى أن فترة التوقف الحالية والمعسكر القصير القادم سيتم تسخير كل الإمكانيات فيها لإعداده لمواجهة الوحدة التي ستكون انطلاقة جديدة لنا.