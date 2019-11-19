شكرا لقرائتكم بعد الفوز على أرمينيا بـ 9 أهداف.. إيطاليا تسجل رقماً تاريخيا جديداً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها المنتخب الإيطالي أكثر من 8 أهداف خلال مباراة واحدة، حيث إنهم انتصروا من قبل بثمانية أهداف في شباك الولايات المتحدة بأولمبياد 1952 أي منذ 67 عاماً تقريبا.
جدير بالذكر أن المنتخب الإيطالي قد ضمن التأهل إلى بطولة يورو 2020، حيث يحتل صدارة المجموعة العاشرة برصيد 30 نقطة بقارق كبير عن فنلندا صاحبة المركز الثاني برصيد 18 نقطة.
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