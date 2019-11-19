رياضة | رئيس الاتحاد السعودي يكشف حقيقة إقالة هيرفي رينارد من تدريب الأخضر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الاتحاد السعودي يكشف حقيقة إقالة هيرفي رينارد من تدريب الأخضر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، حقيقة تفكير الاتحاد في إقالة الفرنسي هيرفي رينارد من تدريب الأخضر، مؤكدًا أهمية مباراة باراجواي الودية قبل المشاركة في بطولة خليجي 24.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر تصريحات تلفزيونية: "الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة دائما داعم ومساند لنا على كافة الأصعدة، وبالأخص المنتخب السعودي، وأقدم له الشكر الكبير على ما يفعله معنا".

وواصل ياسر المسحل حديثه: "منتخبنا حقق فوزا مهما على أوزبكستان بعقر دارها وتصدر مجموعته، ولدينا مباراة مهمة مساء الثلاثاء أمام باراجواي ليقف المدرب رينارد على مستوى اللاعبين الذين لم يشاركوا في اللقاءات السابقة".

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وأكمل المسحل تصريحاته: "سنواجه منتخب قويا يأتي رقم 40 بالتصنيف العالمي ويفوقنا بـ 30 مركزا، وستكون خير تحضير لمباراتنا الأولى أمام الكويت في افتتاح مشوارنا بخليجي 24".

وتطرق المسحل للكشف عن مستقبل رينارد مع المنتخب السعودي قائلاً: "بشكل عام هناك حالة من الرضاء والمدرب مازال جديدا، وكثرة تغيير المدير الفني من الأمور المزعجة ونطمح للاستقرار معه خلال هذه الفترة، ولن نفكر بإقالته، فهذا ليس مطروحاً، وعقده معنا لمدة عامين ومازلنا في البداية والمنتخب يتصدر مجموعته بالتصفيات الآسيوية المشتركة".

وإختتم المسحل تصريحاته مؤكداً: "المنتخب الأول هو من سيشارك في بطولة خليجي 24 ونتمنى له التوفيق، ونشكر رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين مسلي آل معمر، وممثلي الأندية المشاركة، على تعاونهم الكامل معنا حول الاستحقاقات القادمة للمنتخب الأول والأولمبي، والعمل معنا بدراية كاملة للأمور وتوفير اللاعبين".