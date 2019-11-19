شكرا لقرائتكم الرياضة النسائية في الكويت تتغلب على الصعوبات بخطوات ثابتة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تطورت الرياضة النسائية في الكويت بعدما قدمت الشيخة نعيمة الصباح اهتماما واسعا، الأمر الذي انعكس إيجابيا على مختلف الألعاب وساهم في استضافة العديد من الأحداث آخرها بطولة المرأة الخليجية.
وقالت الشيخة نعيمة الصباح في مقابلة مع "العربية": وجدت صعوبات عديدة في البداية، لكن كان هناك دعما كبيرا من القيادة، وأفكر في إقامة بطولة عربية، بعد نجاح استضافة الكويت لبطولة المرأة الخليجية، التي شهدت مشاركة السعودية.
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