شكرا لقرائتكم إيطاليا تقسو على أرمينيا بتسعة أهداف في التصفيات الأوروبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حافظ منتخب إيطاليا على العلامة الكاملة في التصفيات المؤهلة ليورو 2020 واكتسح ضيفه منتخب أرمينيا 9 - 1 يوم الاثنين في الجولة العاشرة الأخيرة من مباريات المجموعة العاشرة.

وفي باقي مباريات المجموعة فاز المنتخب اليوناني على ضيفه الفنلندي 2 - 1 وفاز منتخب البوسنة والهرسك على مضيفه ليشتنشتاين 3 - صفر.

وضمن منتخب إيطاليا قبل فترة تأهله ليورو 2020 لذا جاء انتصار بمذاق احتفالي.

وحقق منتخب إيطاليا فوزه العاشر على التوالي متربعا في صدارة الترتيب بثلاثين نقطة ويحل منتخب فنلندا في المركز الثاني برصيد 18 نقطة ثم اليونان في المركز الثالث برصيد 14 نقطة بفارق نقطة واحدة عن البوسنة وأربع نقاط عن ارمينيا فيما تتذيل ليشتنشتاين الترتيب بنقطتين.

وسجل شيرو ايموبيلي الهدفين الأول والرابع للازوري في الدقيقتين الثامنة و33 وتكفل نيكولو زانيولو بتسجيل الهدفين الثاني والخامس في الدقيقتين التاسعة و64 وأحرز نيكولو باريلا الهدف الثالث في الدقيقة 29.

Advertisements

وسجل أليسيو رومانيولي الهدف السادس في الدقيقة 72 وتكفل جورجينيو بتسجيل الهدف السابع من ضربة جزاء في الدقيقة 75 قبل أن يسجل ريكاردو أورسوليني الهدف الثامن في الدقيقة 78.

وجاء الهدف الوحيد لمنتخب ارمينيا في الدقيقة 79 بواسطة إدجار بابيان ثم اختتم فيدريكو كييزا التسجيل لإيطاليا في الدقيقة 81.

وسقط منتخب فنلندا الذي حجز مقعده أيضا في يورو 2020، أمام مضيفه اليوناني بهدفين مقابل هدفK وتقدم تيمو بوكي بهدف لفنلندا في الدقيقة 27 ثم ادرك بيتريوس ماندالوس التعادل لليونان في الدقيقة 47 قبل أن يسجل كونستانتينوس جالانوبولوس هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 70.

وحسمت البوسنة الفوز على ليشتنشتاين بثلاثة أهداف حملت توقيع إيلدار سيفيتش وأرمين هودزيتش في الدقائق 57 و64 و75.