صور.. كريم الديب يجري جراحة الرباط الصلبيى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى كريم الديب لاعب فريق الاتحاد السكندرى جراحة الرباط الصليبى بنجاح تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز فى أحد مستشفيات القاهرة الكبرى. ويغيب اللاعب لمدة 6 أشهر عن الملاعب عقب أجراء الجراحة والبداء فى مرحلة التأهيل خلال الأيام المقبلة. وأصيب كريم الديب خلال المباراة الودية بين فريقه وهلال مطروح خلال الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز والبطولة العربية. Advertisements

كريم الديب (2)

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