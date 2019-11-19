شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر الاوليمبي بدون إنذارات أو إيقافات أمام جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل منتخب مصر الاوليمبي بقيادة شوقى غريب، مباراة الغد أمام جنوب أفريقيا فى نصف نهائى أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، بدون إنذارات أو إيقافات.

وقال شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الاوليمبي، إن لوائح "كاف" ترفع أى إنذارات عن اللاعبين بعد الانتقال من دور إلى دور آخر فى نفس البطولة، وبالتالى ندخل مباراة الغد وكأننا فى أول مباراة بالبطولة.

تابع المدير الفنى لمنتخب مصر الاوليمبى أن جميع اللاعبين جاهزون لمباراة الغد عدا ناصر ماهر المصاب بتهتك فى أربطة الكتف.

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كان منتخب مصر الاوليمبي قد حصد العلامة الكاملة خلال مباريات الدور الأول للبطولة بفوزه على منتخب مالي بنتيجة 1/صفر، وعلى غانا بنتيجة 3/2 واختتمها بالفوز على الكاميرون 2/1