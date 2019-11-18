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جدة - عمرو شويل ترتيب مجموعة مصر بعد انتهاء الجولة الثانية من تصفيات الكان تواجد المنتخب الوطني بقيادة حسام البدري فى المركز الثالث بترتيب مجموعته بتصفيات أمم أفريقيا، وذلك بعد أن تعادل المنتخب الكينى مع توجو بنتيجة 1/1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون. ترتيب مجموعة مصر بعد انتهاء الجولة الثانية من تصفيات الكان تواجد المنتخب الوطني بقيادة حسام البدري فى المركز الثالث بترتيب مجموعته بتصفيات أمم أفريقيا، وذلك بعد أن تعادل المنتخب الكينى مع توجو بنتيجة 1/1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون. وكان المنتخب الوطنى محتلاً المركز الثانى بعد التعادل السلبى مع جزر القمر صاحب المركز الأول، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، على ملعب الأخير، قبل أن يتعادل المنتخب الكينى مع توجو يتعدل ترتيب المجموعة بعد انتهاء منافسات الجولة الثانية. Advertisements ترتيب مجموعة مصر بعد انتهاء الجولة الثانية من تصفيات الكان



ويعتلى منتخب جزر القمر الترتيب برصيد 4 نقاط، وجاء منتخب كينيا فى المركز الثانى برصيد نقطتين، ومنتخب مصر فى المركز الثالث بنفس عدد النقاط، وتوجو فى المركز الأخير بنقطة واحدة.



ترتيب مجموعة مصر بعد انتهاء الجولة الثانية من تصفيات الكان

وفشل في مصالحة جماهير الكرة المصرية وكرر السقوط في فخ التعادل أمام جزر القمر بعد تعادل بطعم الهزيمة اكتفى به الفراعنة في اللقاء الأول أمام كينيا.

وبات الفراعنة على حافة السقوط مجددا في التصفيات الأفريقية بعدما تراجع للمركز الثالث برصيد نقطتين خلف جزر القمر صاحب الصدارة بأربعة نقاط وكينيا صاحبة الوصافة بنقطتين.