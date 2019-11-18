رياضة | عاجل.. صدمة في ليفربول بسبب محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. صدمة في ليفربول بسبب محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت جماهير نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الاثنين صدمة قوية حيث اقترب اللاعب الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف النادي الإنجليزي و اللاعب الدولي الاسكتلندي روبيرتسون من الغياب عن مباراة ليفربول المقبلة أمام كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ويرى الجهاز الطبي لنادي ليفربول الإنجليزي أن محمد صلاح ليس قادرًا حتى اليوم الإثنين على المشاركة في مباراة كريستال بالاس بصورة طبيعية رفقة روبيرتسون بينما تعافي جو جوميز من الاصابة وأصبح جاهزا للمباراة أمام فريق كريستال بالاس.

ومن المقرر أن يواجه نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره فريق كريستال بالاس يوم 23 / 11 المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب كريستال بالاس الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

ويدخل نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المباراة وهو يسعي للفوز و الحصول على الثلاث نقاط للأنفراد بصدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " والابتعاد أكثر بالصدارة بينما يرغب نادي كريستال بالاس استغلال عامل الأرض و الجمهور للفوز و الحصول على الثلاث نقاط للابتعاد عن مناطق الهبوط و الاقتراب من أندية منتصف الجدول في البطولة الإنجليزية.

وكان اللاعب الدولي المصري محمد صلاح قد استبعد من معسكر المنتخب الوطني بسبب إصابته في الكاحل والتي تعرض لها امام مانشستر سيتي في الجولة الماضية من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".