شكرا لقرائتكم منتخب مصر يتعادل سلبياً مع جزر القمر في التصفيات الإفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فشلت مصر في الفوز للمباراة الثانية على التوالي بتعادلها خارج أرضها بدون أهداف مع جزر القمر يوم الاثنين لتواصل بداية محبطة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2021.

وعزز منتخب جزر القمر صدارته برصيد أربع نقاط، بعد فوزه السابق 1-صفر في توجو، مقابل نقطتين لمصر بطلة إفريقيا سبع مرات، وتحل توغو ضيفة على كينيا في وقت لاحق.

وظهرت مصر، التي تعادلت 1-1 مع ضيفتها كينيا‭ ‬يوم الخميس الماضي، بدون خطورة هجومية باستثناء تسديدة لمحمود عبد المنعم (كهربا) ارتدت من العارضة في مطلع الشوط الأول كما سدد محمود حسن (تريزيغيه) كرة ضعيفة بجوار القائم بعد انفراد بالحارس في الشوط الثاني، وبدأ منتخب جزر القمر أكثر خطورة وكان قريبا من هز الشباك لولا يقظة الحارس محمد الشناوي.