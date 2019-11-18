رياضة | نيمار يصدم باريس سان جيرمان بسبب برشلونة

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اتخذ البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قرار صادم خلال الساعات القليلة القادمة من أجل ناديه القديم برشلونة الإسباني.

نيمار يرفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان

وكشفت صحفية "سبورت" الإسبانية أن نيمار رفض تجديد عقده مع نادي باريس سان جيرمان خلال الفترة القادمة حتى عام 2025.

وأشارت الصحيفة إلى أن نيمار أصبح لا يرغب نهائيا في الاستمرار مع باريس سان جيرمان وأصبح لديه رغبة كبيرة في العودة إلى نادي برشلونة.

حيله من نيمار للعودة إلى برشلونة

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وأكدت الصحيفة أن نيمار يمكنه أن يخرج من باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة عن طريق اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ودفع 180 مليون يورو كتعويض.

يذكر أن نادي برشلونة كان قد حاوب التعاقد مع نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولكن طلبات باريس سان جيرمان المبالغ فيها عطلت الصفقة.

المدة المتبقية في عقد نيمار مع باريس سان جيرمان

وينتهي عقد نيمار مع نادي باريس سان جيرمان بعد موسمين من الآن بخلاف الموسم الحالي أي في عام 2022.

مشاركات نيمار مع باريس سان جيرمان هذا الموسم

وقد شارك نيمار دا سيلفا في 5 مباريات فقط حتى الآن مع نادي باريس سان جيرمان خلال هذا الموسم خلال بطولة الدوري الفرنسي الممتاز وسجل خلالهم 4 أهداف ولم يصنع أي هدف.