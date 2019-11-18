شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب محمد صلاح.. تكسير 2000 طبق بأحد مطاعم دبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسبب وجود الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، في أحد المطاعم اليونانية بمدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، في تكسير 2000 طبق، احتفالا بالنجم المصرى.
ووفقًا لموقع «العين» الإماراتي، واصل محمد صلاح، قضاء برنامجه اليومي في دبي ما بين مواصلة تدريباته في إحدى صالات الألعاب الرياضية للتعافي تماما من إصابته بالكاحل، قبل أن يذهب لتناول الغداء في أحد المطاعم اليونانية، والذي أسهم خلال وجوده فيه في تكسير الأطباق، وفق طقوس المكان.
ويعد تكسير الأطباق إحدى وسائل المطعم اليوناني من أجل الاحتفاء بضيوفه والترحيب بهم، حيث أكد مسؤولوه، في تصريحات سابقة، لهم أنه يتم تكسير نحو 2000 طبق يوميا من أجل استقبال الضيوف على باب المطعم، قبل أن يتم اصطحابهم لحديقة رائعة الجمال وممرّ مميز يقود لمساحة مذهلة لتناول الطعام.
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