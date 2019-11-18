رياضة | مواعيد مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب التوقف الدولي للمنتخبات من الانتهاء بعد أيام قليلة، وسوف تبدأ المنافسات في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز من جديد يوم السبت القادم، والذي يتصدر جدول ترتيبه فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح برصيد 34 نقطة وبفارق 8 نقاط عن المركز الثاني والثالث.

وكان قد نجح الريدز في تحقيق فوزا كبيرا على حساب فريق مانشستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من البطولة.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي.

وتبدأ الجولة الـ13 بمباراة وست هام يونايتد ضد فريق توتنهام هوتسبير في الساعة الثانية والنصف من مساء يوم السبت القادم على ملعب لندن.

Advertisements

بينما تقام 6 مباريات في الساعة الخامسة مساءً من نفس اليوم، حيث يستضيف فريق كريستال بالاس نظيره فريق ليفربول على ملعب سيلهرست بارك، ويحل فريق ولفرهامبتون ضيفا على فريق بورنموث، ويلتقي فريق برايتون بفريق ليستر سيتي، ويستضيف فريق إيفرتون منافسه فريق نوريتش سيتي، وستكون المباراة السادسة بين فريق بيرنلي وواتفورد.

وستُلعب مباراة واحد في نفس اليوم بالساعة السابعة والنصف مساءً، حيث يواجه فريق مانشستر سيتي نظيره فريق تشيلسي على ملعب الاتحاد في قمة الجولة من البريميرليج.

ويستضيف فريق شيفيلد يونايتد فريق مانشستر يونايتد يوم الأحد القادم في الساعة السادسة والنصف مساءً، بينما تكون اخر مباريات تلك الجولة بين فريق أستون فيلا وفريق نيوكاسل على ملعب الفيلا بارك يوم الاثنين المقبل في الساعة العاشرة مساءً.