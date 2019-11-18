شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كهربا يقود تشكيل المنتخب المصري ضد جزر القمر في التصفيات الافريقية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019 أعلن حسام البدري المدير الفني لـ منتخب مصر عن التشكيل الذي يبدأ به مباراته أمام نظيره جزر القمر، التى ستجمع بينهما في الثالثة من مساء اليوم اليوم الإثنين ، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السابعة في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021.

تشكيل منتخب مصر وجاء تشكيل منتخب مصر ضد جزر القمر في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية كالتالي :_ حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني، محمود علاء، أحمد حجازي، أيمن أشرف . Advertisements خط الوسط: طارق حامد، عمرو السولية، أحمد سيد زيزو، محمد مجدي أفشة، محمود حسن تريزيجيه. خط الهجوم : محمود عبد المنعم كهربا حكم المباراة يدير المباراة طاقم تحكيم من كوت ديفوار بقيادة بيانفينو سينكو. ترتيب المجموعة السابعة يحتل منتخب جزر القمر قمة المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز على منتخب توجو في الجولة الأولى، بينما يحتل منتخب مصرالمركز الثاني برصيد نقطة واحدة بعد التعادل المخيب أمام كينيا 1-1، في الجولة الماضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كهربا يقود تشكيل المنتخب المصري ضد جزر القمر في التصفيات الافريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.