تصفيات أمم إفريقيا 2021| الجزائر يحل ضيفا على بوتسوانا 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019
يحل منتخب الجزائر ضيفا ثقيلا على نظيره البوتسواني ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2021 لكرة القدم والمقرر إقامتها في الكاميرون .
الجزائر يرغب في مواصلة التألق الأفريقي
ويسعي المنتخب الجزائري بقيادة المدرب جمال بن ماضي إلى مواصلة التألق الأفريقي في رحلة التأهل والحفاظ على لقب الكان ، وذلك حينما يحل محاربو الصحراء ضيفاً على بوتسوانا اليوم الإثنين في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2021 في كرة القدم.
وتفوق المنتخب الجزائري على نظيره الزامبي 5-صفر ضمن الجولة الأولى، ما منحه صدارة مريحة ضمن منافسات المجموعة الثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021 والمقرر إقامتها في الكاميرون.
موعد مباراة الجزائر و بوتسوانا
ومن المقرر أن تقام مباراة الجزائر و بوتسوانا في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2021 في تمام التاسعة من مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة.
بلماضي يحقق رقما قياسيا مع المحاربين
وحقق بلماضي رقماً قياسياً محلياً مع المنتخب منذ تسلم مهامه صيف 2018 ، بخوضه المباراة السابعة عشرة على التوالي من دون خسارة (12 انتصارا مقابل خمسة تعادلات).
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