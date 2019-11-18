جمال عبد الحميد يختار تشكيلة إنقاذ مصر أمام جزر القمر...

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جدة - عمرو شويل ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مواجهة منتخب مصر بقيادة مديره الفنى حسام البدرى أمام جزر القمر المقرر لها فى الثالثة عصر اليوم الأثنين ضمن ثانى جولات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون . وحرص الخليج 365 على التواصل مع جمال عبد الحميد نجم الأهلي والزمالك الأسبق، لوضع التشكيلة الأمثل لمنتخب مصر أمام جزر القمر فى موقعة الليلة. ويسعى منتخب مصر على تصحيح الأوضاع بعد خسارة نقطتين فى ضربة بداية التصفيات أمام كينيا بالتعادل 1 / 1 على ملعب برج العرب بالإسكندرية . ويدخل حسام البدري المدير الفني للمنتخب لقاء جزر القمر ولا بديل أمامه إلا تحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على أماله فى التأهل لأمم افريقيا ، حيث تنص اللوائح على تأهل صاحب المركز الأول و الثاني من كل مجموعة للدور الثاني وفي حالة تحقيق أى نتيجة غير الفوز سيصعب من مهمة الفراعنة فى الأدوار المقبلة. Advertisements وجاءت تشكيلة منتخب مصر وفقا لرؤية جمال عبد الحميد كالتالى : محمد الشناوي فى حراسة المرمى ومحمود علاء وأحمد حجازي وأحمد فتحي وأيمن أشرف وطارق حامد وعمرو السولية ومحمود تريزجيه ومحمد مجدى أفشة ومحمود عبد المنعم كهربا وحسام حسن.

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