شكرا لقرائتكم شوقي غريب: لاعبو المنتخب الأولمبى جاهزون للمشاركة أمام جنوب افريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد جاهزية جميع لاعبي المنتخب الأوليمبى للمشاركة أمام جنوب افريقيا باستثناء ناصر ماهر الذى يعانى من تهتك فى أربطة الكتف، عقب إصابته فى المباراة الأولى أمام مالى، بحسب ما قاله شوقي غريب المدير الفني.

وأضاف غريب فى المؤتمر الصحفى اليوم:"احنا داخلين مباراة جنوب افريقيا غدا كأنه أول ماتش لينا في البطولة ، لأن اللوائح تقضى برفع أى إنذارات بعد التأهل للدور التالى".

واستكمل المدير الفنى للفراعنة :" أى مدرب تواجهه مشكلة وهى أن يكون عنده قائد في المنتخب يقوم بدور القائد وميقلش عن دور أي لاعب في الجهاز وهو بيكون حلقة الوصل بين الجهاز واللاعيبة"، قائلا :" أى منتخب فيه مشاكل لكن ازاي تحتوي كل ده وتحوله لطاقة ايجابية .. الحمدلله ربنا ادانا رمضان صبحي إنه أقدم لاعب في المنتخب ومحبوب من اللاعيبة وعنده خبرات .. ودي بتخليك مطمئن كجهاز فني .. لما بنروح ننام ساعة ولا ساعتين في اليوم بنبقى مطمنين ان رمضان موجود".