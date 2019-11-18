شكرا لقرائتكم رمضان صبحي: مركزين نعمل حاجة لمصر والأولميباد هدفنا الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاءت تصريحات رمضان صبحى فى المؤتمر الصحفى الخاص بمواجهة مصر أمام جنوب إفريقيا، المقرر لها غداً الثلاثاء، فى دور نصف نهائى البطولة الأفريقية ويسعى المنتخب إلى تحقيق الفوز لضمان التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 وعلق رمضان صبحى عن المواجهة ونقطة قوة جنوب إفريقيا فى الدفاع:"لو هما أقوى خط دفاع، فى احنا جايبين 6 أهداف وأقوى خط هجوم في البطولة أيضًا".
وبذلك فضل رمضان صبحى عدم الحديث عن أي مسألة تخص استمراره مع الأهلى فى الموسم القادم من عدمه أو عودته للاحتراف بشكل حاسم مفضلاً التركيز الكامل مع المنتخب الأولمبى وتحقيق الهدف المنتظر للجميع بالتأهل إلى أولمبياد طوكيو.
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