شكرا لقرائتكم رمضان صبحي: مركزين نعمل حاجة لمصر والأولميباد هدفنا الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق رمضان صبحى قائد المنتخب الأولمبى ولاعب الأهلى المعار إلى الفريق الأحمر من هدرسفيلد تاون الإنجليزى، عن عروض الاحتراف قائلا:" شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب قافل الباب أمام أي كلام عن أي عروض إحتراف في معسكر المنتخب الوطنى.. عندنا هدف ومركزين فيه إننا نفرح الشعب المصري مش إننا نحترف، لما نقدر نفرح الناس هتتفتح لينا أبواب الإحتراف".

وأضاف صبحي عن التأهل إلى دور نصف نهائى بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة المقامة حالياً فى مصر :"كان علينا ضغوطات كبيرة في الدور الأول ونجحنا في التعامل معها مع زيادة أعداد الجمهور، والضغط الوحيد الواقع علينا هو المسئولية تجاه منتخبنا وشعب مصر".

واستكمل قائد المنتخب الأولمبى:"هدفنا هو التأهل للأولمبياد وبالتأكيد كل لاعب يتمنى الاحتراف لكننا لا نفكر الآن فى هذا الأمر، وحال التأهل للأولمبياد سيكون هناك تفكير بالتاكيد في الاحتراف عقب الانتهاء منها ومش مركز حالياً غير مع المنتخب الأولمبى ولا فى أى خطوة قبل كده أو بعد كده.. ومعنديش مقارنة بين المنتخب الأول والأوليمبي، أنا مركز مع المنتخب الاوليمبي حاليا احنا مركزين نعمل حاجة للبلد.. الفترة اللي فاتت المنتخب الأول لم يكن زي ما الناس تتمنى لكن ده بيحصل وبتمنى ليهم التوفيق النهاردة فى مباراة جزر القمر".

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وجاءت تصريحات رمضان صبحى فى المؤتمر الصحفى الخاص بمواجهة مصر أمام جنوب إفريقيا، المقرر لها غداً الثلاثاء، فى دور نصف نهائى البطولة الأفريقية ويسعى المنتخب إلى تحقيق الفوز لضمان التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 وعلق رمضان صبحى عن المواجهة ونقطة قوة جنوب إفريقيا فى الدفاع:"لو هما أقوى خط دفاع، فى احنا جايبين 6 أهداف وأقوى خط هجوم في البطولة أيضًا".

وبذلك فضل رمضان صبحى عدم الحديث عن أي مسألة تخص استمراره مع الأهلى فى الموسم القادم من عدمه أو عودته للاحتراف بشكل حاسم مفضلاً التركيز الكامل مع المنتخب الأولمبى وتحقيق الهدف المنتظر للجميع بالتأهل إلى أولمبياد طوكيو.