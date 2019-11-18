شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: رمضان صبحى أنهى أزمة "الكابتن الحقيقى" فى المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شوقى غريب ، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، أن جميع اللاعبين جاهزون للمشاركة أمام جنوب أفريقيا، باستثناء ناصر ماهر الذى يعانى من تهتك فى أربطة الكتف، عقب إصابته فى المباراة الأولى أمام مالى.

وأضاف شوقى غريب، فى المؤتمر الصحفى قبل مباراة جنوب أفريقيا، "إحنا داخلين مباراة جنوب أفريقيا غدا كأنه أول ماتش لينا فى البطولة، لأن اللوائح تقضى برفع أى إنذارات بعد التأهل للدور التالى".

وتابع المدير الفنى للفراعنة، "أى مدرب تواجهه مشكلة وهى أن يكون عنده قائد فى المنتخب يقوم بدور القائد وميقلش عن دور أى لاعب فى الجهاز، ويكون حلقة الوصل بين الجهاز واللاعبين، وأى منتخب فيه مشاكل لكن إزاى تحتوى كل ده وتحوله لطاقة إيجابية.. الحمد لله رمضان صبحي أقدم لاعب فى المنتخب ومحبوب من اللاعبين وعنده خبرات.. وده بتخليك مطمئن كجهاز فنى.. لما بنروح ننام ساعة ولا ساعتين فى اليوم بنبقى مطمنين إن رمضان موجود"