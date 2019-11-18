التشكيل الرسمي.. 3 تبديلات في منتخب مصر أمام جزر القمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب، تشكيل مصر لمواجهة جزر القمر في الجولة الثانية من المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.

ويحتل منتخب جزر القمر صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، بعد الفوز بالمباراة الأولى أمام توجو بهدف نظيف، فيما تعادل المنتخب المصري أمام كينيا بهدف لكل فريق على ملعب برج العرب.

وأجرى البدري 3 تبديلات عن المباراة السابقة بالدفع بمحمد هاني وأيمن أشرف، وزيزو، بدلا من أحمد فتحي، وعبدالله جمعة، وحسين الشحات.

ويبدأ البدري المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

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الدفاع: محمد هاني، ومحمود علاء، وأحمد حجازي، وأيمن أشرف

الوسط: طارق حامد، وعمرو السولية

وسط الهجوم: أحمد سيد "زيزو"، ومحمد مجدي "أفشة"، ومحمود حسن "تريزيجية"

الهجوم: محمود عبدالمنعم "كهربا"

وعلى مقاعد البدلاء: محمد بسام، ومحمد عواد، وباهر المحمدي، وعبدالله جمعة، ورامي ربيعه، وأحمد فتحي، وحسين الشحات، ومروان حمدي، ومحمود وحيد، ومحمد النني، وحسام حسن، وكريم طارق.