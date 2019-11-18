محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
أكد رمضان صبحي، قائد المنتخب الأوليمبي، أن الفريق خاض 3 مباريات بشكل جيد، خلال دور المجموعات، قبل الانتقال للمواجهات الإقصائية.
وأوضح رمضان، في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة جنوب أفريقيا: "نعمل منذ سنتين على التأهل للأوليمبياد، تعاملنا مع الضغط جيدًا، وإذا كان هناك ضغط فكان في المباريات الافتتاحية بحضور جماهيري كبير الذي وضع المسؤولية على اللاعبين".
ويلتقي المنتخب المصري الأوليمبي أمام جنوب أفريقيا الساعة الثامنة مساء الثلاثاء في نصف النهائي لبطولة أفريقيا تحت 23 سنة.
وردا على سؤال عن قوة دفاع جنوب أفريقيا الذي لم يتلق أي هدف، قال رمضان: "نحن أيضا أقوى خط هجومي، أحرزنا 6 أهداف، ونتبع تعليمات المدرب شوقي غريب في استغلال أنصاف الفرص".
وأضاف: "منتخب جنوب أفريقيا ذكي في التأهل للدور نصف النهائي رغم إحرازه هدفا وحيدًا".
وتعليقا على تلقيه عروض احتراف: "الاحتراف طموح أي لاعب وكل لاعب لديه حلم شخصي وحساباته، ولكننا في الوقت الحالي مركزين مع المنتخب الأوليمبي، ولا أفكر بأى عروض خارجية أو أي خطوة مستقبلية".
كانت هذه تفاصيل خبر رمضان صبحي تعليقا على قوة دفاع جنوب إفريقيا: "نحن أيضا أقوى هجوم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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