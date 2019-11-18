شوقي غريب: أداؤنا يؤهلنا إلى طوكيو.. و"المنتخب الأوليمبي رجالة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أنه لم يحقق أي شيء بعد، مشيرًا إلى أنه حقق الهدف الأول وهو تصدر المجموعة والتأهل للدور نصف النهائي.

وأكمل غريب في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة جنوب إفريقيا: "حتى الآن لم نحقق شيئا، أول هدف كبير لنا هو الوصول لأوليمبياد طوكيو".

ويلتقي المنتخب المصري أمام جنوب إفريقيا في قبل نهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة، المقامة في مصر، في تمام الثامنة مساء الثلاثاء.

وأشار المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أن أداء الفريق خلال دور المجموعات يؤهله للوصول للأوليمبياد.

وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مباشرة إلى أوليمبياد طوكيو.

وأطلق غريب على الفريق الأوليمبي بـ"منتخب الرجالة"، معتبرًا ذلك شيء مشرف.

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وعن مواجهة جنوب إفريقيا، قال: "لعبنا أمامهم وديتين قبل البطولة، وهو فريق صعب وقوي ومنظم ولديهم مدرب جيد جدا، لم يتلقوا أي هدف حتى الآن".

وعن الضغوط الجماهيري: "في البداية كان في قلق من الحضور الجماهير للضغط على اللاعبين، ولكني مازلت أطالب الجماهير بالدعم، لإنهم الداعم الاول للاعبين، مثل مباراة غانا التي تأخرنا خلالها مرتين، ولكن الجماهير وقفت بجانب اللاعبين وساعدت اللاعبين الذي أدوا كل ما عليهم واستطاعوا الفوز".

وشبه لاعبي الجيل الحالي، بجيل 2001، والذي قاده شوقي غريب للتتويج ببرونزية كأس العالم في الأرجنتين.

وأتم: "الجيل الذي سيقود الكرة المصرية عامي 2022، و2026، ويضم لاعبين مميزين".

وتصدر المنتخب الأوليمبي مجموعته الأولى بالفوز أمام مالي وغانا والكاميرون، بنتائج (1-0)، و(3-2)، و(2-1) على الترتيب.

وأكمل شوقي غريب: "نتدرب منذ بداية البطولة على ركلات الترجيح، تحسبا للجوء لها في أي وقت".