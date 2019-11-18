شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وجزر القمر بتصفيات كأس الأمم الإفريقية.. والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يحل منتخب مصر الوطني ضيفًا على منتخب جزر القمر، اليوم، على استاد دي موروني في إطار الجولة الثانية من المجموعة السابعة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

وتنطلق المباراة في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، وستتم إذاعتها عبر قناة «بي إن سبورتس 1» بتعليق علي محمد علي.

وكان منتخب الفراعنة قد تعثر على ملعبه في الجولة الأولى بالتعادل مع كينيا بهدف لمثله.